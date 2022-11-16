Yangın çıkan Balıklı Rum Hastanesinin çatısındaki tadilat tamamlanmak üzere

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesinde 4 Ağustos'ta çıkan yangında, çatıyı saran alevler nedeniyle bina büyük ölçüde zarar görmüştü. Yangında, bakımevinde kalan yaşlılar ve çalışanlardan oluşan 104 kişi tahliye edilmişti. Bakımevinde kalanlar çevredeki hastanelere sevk edilirken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda, yangının hemen ardından onarım çalışmaları başladı. Yangında büyük hasar gören binanın çatısında başlayan tadilatta sona doğru yaklaşıldı. Volta döşemeleri yapılan binanın ahşap çatısının tamamlanması için 3 haftalık bir süre kaldı. Binanın son durumu ile ilgili vakfın inşaat mühendisi Erol Yümlü bilgi verdi. Binada devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.

“3 hafta içinde tamamlanmış olacak”

Volta döşemelerinin bitmek üzere olduğunu aktaran İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, “Yarın itibarıyla son voltalarımız kapanmış olacak. Büyük ihtimalle 3 hafta içinde de ahşap çatımızı ve binamızı sudan koruyacak olan donatıları yerine getirmiş olacağız. Valiliğimizin yapmış olduğu ihale ve sonucu sene sonunda çatı tamamen bitmiş olacak. Buraya binanın ruhuna uygun olarak, orijinali olan volta döşeme yapıldı. Bu içerikler üzerine tuğlaların döşenmesiyle yapılan bir sistem. Onun haricinde ahşap çatı ve detayları çizilerek ivedilikle gereken kurumların görüşleri alınarak, temizlikten sonra bu işlemler başladı. Yangının vermiş olduğu tahribat ve hava koşulları daha kötüleşmeden giderilmeye çalışıldı. 3 hafta içinde tamamlanmış olacak. İçinde birtakım işlemlerimiz olacak. Büyük ihtimalle o biraz süreç alacaktır. Binanın işletmeye açılması için 3-4 ay bir süreye ihtiyacımız olacaktır” dedi.

“100 sene yaşasın diye uğraşıyoruz”

Çatının ardından binanın içerisinde çalışmaların başlayacağını ifade eden Yümlü, “İçeride yangından hasar görmüş sıva tadilatları, elektrik ve mekanik tesisatlar, zemin yanmış olan cam, pencere, ahşap kapılar yerine konacak. İlk etapta yapılacak işler bunlar. Binadaki genel yapılacak işler bunlar. Hastane daha iyi olacak. Biz 100 sene yaşamış binayı, 100 sene yaşasın diye uğraşıyoruz. Onun için en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Caner Sönmez - Davut Has



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