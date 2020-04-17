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Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangının ardından tavanı çöken evde mahsur kalan yaşlı kadın komşularının çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaşlı kadının oğulları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Keramet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Saniye Öz'ün (81) evinde yangın çıktı. Yangının bir anda evin odasını sarmasından sonra alevler çatıyı kapladı. Saniye Öz'ün komşuları yangına müdahale etmek isterken evin tavanı çökünce yaşlı kadın odada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra içeriye giren itfaiye ekipleri Saniye Öz'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

İki oğlu da şok yaşadı

Yaşlı kadının cansız bedeni Jandarma olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan haberi alıp olay yerine koşan yaşlı kadının 2 oğlu annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tahmin edilen yangın ile alakalı itfaiye ve Jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

Musa Öztürk
 

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