Yangın dumanından etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyünde Hasan Yıldırım'a (85) ait evde yangın çıktı. Yangın büyümesinin ardından Süleyman Erdoğan'a ait eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumanlardan etkilenen Hasan Yıldırım ve eşi Hamide Yıldırım (80) sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.



Köksal Kılınç

