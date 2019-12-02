Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Düzce'de akşam saatlerinde Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv yedek parçası fabrikasında çıkan yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli Belediyelerine ait itfaiye ekipleri katılırken AFAD ve arama kurtarma ekipleri de destek vermişti. Ekipler sabaha kadar söndürme ve soğutma çalışması yaparken fabrika içinde bulunan karton, boya gibi kimyasallar nedeniyle soğutma çalışmalarına gündüz de devam ediyor.

Diğer taraftan yangının yol açtığı zarar da gündüz gözüyle ortaya çıktı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatı kısmı çöktü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Ali Yıldız-Selçuk Akyol