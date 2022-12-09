Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karaçukur köyüne bağlı Sopak Mahallesi'nde yangın ihbarı sonrası İskilip Belediyesi itfaiye ekibi yola çıktı. Mehmet A. yönetimindeki araç Harun köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ve itfaiye erleri Ali Osman K. ve Burak B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilal Arıcı

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