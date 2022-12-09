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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçukur köyüne bağlı Sopak Mahallesi'nde yangın ihbarı sonrası İskilip Belediyesi itfaiye ekibi yola çıktı. Mehmet A. yönetimindeki araç Harun köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ve itfaiye erleri Ali Osman K. ve Burak B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilal Arıcı

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