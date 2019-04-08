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Yangına giden itfaiye ekiplerinin hatalı parklanma ile mücadelesi

Yangına giden itfaiye ekiplerinin hatalı parklanma ile mücadelesi
Yangına giden itfaiye ekiplerinin hatalı parklanma ile mücadelesi

Avcılar'da çatı yangınına giden itfaiye ekipleri yanlış parklanma yüzünden zor anlar yaşadı. Dakikalarca arabanın sahibini bekleyen ekipler, aracı yoldan çekerek olay yerine gidebildi.

Yangına giden itfaiye ekiplerinin hatalı parklanma ile mücadelesi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hızla yola çıktı. Olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler yanlış parklanma yüzünden zor anlar yaşadı.

Ekipler aracı yoldan çekerek olay yerine gidebildi

Aracını ara sokak üzerine diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde park eden vatandaş itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasını güçleştirdi. Dakikalarca arabanın sahibini bekleyen ekipler, aracı yoldan çekerek olay yerine gidebildi. İtfaiye ekipleri için saniyeler bile önemliyken yanlış park edilen araç yangına müdahalenin gecikmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin gün içinde kent genelinde benzer birçok manzara ile karşılaştığı biliniyor.  

Murat Delice

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