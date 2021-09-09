Yangına uykuda yakalandı canını son anda kurtardı

Yangın Bartın'ın Çamlık köyünde yalnız yaşayan Rafet Çomak'a(51) ait tek katlı evde çıktı. Uyuduğu sırada evinin diğer odasından yükselen alevleri fark eden Çomak kendini sokağa attı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yangına Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Jandarma ekiplerince bölgede çevre emniyeti alınırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan evin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bülent Bostancı



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