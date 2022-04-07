İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu

Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu
Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu

Kırıkkale'de yangına uykuda yakalanan yabancı uyruklu 3'ü çocuk 5 kişilik aile, komşularının dikkati sayesinde kurtuldu.

Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesi 373. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Valıd Shirzay'ın kiracı olarak oturduğu evin mutfağında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Pencereden çıkan dumanları fark eden komşuları ise aileyi uyandırarak dışarı çıkmasını sağladı. Yabancı uyruklu Shirzay, yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına uykuda yakalanan 3'ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından mutfakta bir süre soğutma çalışması yapıldı. Doğalgaz firma yetkilileri de vanaları kapatarak tedbir aldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen aile ise polis ekiplerince özel bir otele yerleştirildi. Yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.


Hasan Ay
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.