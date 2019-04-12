Yangında 3 ev kül oldu!

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in İnhisar İlçesine bağlı Tozman köyünde Niyazi Aydemir'e ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın büyüyerek, Eyüp ve Cafer Aydemir'e ait evlere sıçradı. Yangına İnhisar, Söğüt, Mihalgazi ve Yenipazar belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler de müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, 3 ev kül oldu.

Olay yerine gelen İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz evleri yanan ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bilecik AFAD ekipleri de hasar tespiti yapmak üzere köye gitti.

İnhisar Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.



(Sedat Ceylan/İHA)