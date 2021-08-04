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Yangında 4 evi yandı, 54 yıllık emeği 2 saatte gitti

Yangında 4 evi yandı, 54 yıllık emeği 2 saatte gitti
Yangında 4 evi yandı, 54 yıllık emeği 2 saatte gitti

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında 4 evi yanan 4 çocuk babası 79 yaşındaki Ahmet Çatal, destek istedi. Yıkılan evine gelen Çatal, “54 senelik emeğim 2 dakikada bitti” dedi.

Yangında 4 evi yandı, 54 yıllık emeği 2 saatte gitti - Tıkla İzle

Manavgat'ta çıkan yangının ilk gününde alevlere teslim olan Kalemler Mahallesi'nde 4 evi yanan ve şu an yıkılan Ahmet Çatal, bugün geldiği mahallesinde duygu dolu anlar yaşadı.

54 yıllık emeklerinin yerler bir olduğunu gören Ahmet Çatal, enkazın içinde gezip yanan arabasına baktı. Çatal, evlerini yeniden yapılabilmek için destek istedi.

Olay günü öğle saatlerinde tarladaki işlerini bitirdikten sonra evine girdiğini hatırlatan Ahmet Çatal, yangında 10 kişinin yaşadığı 3 katlı evinin yandığını söyledi.

"Kendimi kurtardım"

4 çocuk babası Ahmet Çatal, ”Hanım, ‘Dışarı çıksana köyün üstünde yangın var' dedi. Bir baktım her tarafı kara bulut sarmış göz gözü görmüyordu. Baktım yangın karşıya atladı. Burasıda yukarıdan bir şahlandı. Canımızı zor kurtardık. Alev gelirken jandarma, ‘amca kaç kendini kurtar kanal yoluna git' dedi. Allah'a şükür kanal yoluna döndüm kendimi kurtardım" diye konuştu.

"54 senelik evim"

Yangında 4 evinin yandığını ifade eden Çatal, “Doğdum doğalı buradayım. 54 senelik evim yandı. Çocuklarımla 10 kişilik aile yaşıyorduk. Şimdi çocuklarımın yanında Ilıca'da kalıyorum. Ben ne yapacağım, çocuklarımın benim imkanım yok. Nasıl yaptıracağım. Ben ne edeceğim. Destek istiyorum” dedi.

İsa Akar - Akif Yılmaz
 

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