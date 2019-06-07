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Yangında 4 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi gözaltına alındı

Yangında 4 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi gözaltına alındı
Yangında 4 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yangında 4 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikasının sahibi ve binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bir tekstil fabrikasında dün sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada çıkan yangında girilebilen bölgelerde 4 işçinin cansız bedenine ulaşılarak binadan çıkarıldı.
Polis, Olay Yeri ve savcı incelemesinin ardından 4 işçinin cenazesi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soğutma çalışmaları devam ederken, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili 2 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alınırken, farikada kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun, sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.  

Gürcan Yılmaz
 

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