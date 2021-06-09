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Yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve oğlu yaralandı

Yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve oğlu yaralandı
Yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve oğlu yaralandı

Bartın'da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında yaralanan anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve oğlu yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı, Kırtepe Mahallesi Hanife Samancıoğlu Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden anne Umut P. (35), yangına müdahale etmek isterken kollarından yaralanırken, 3 yaşındaki oğlu Yasin P. ise dumanlardan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye erleri tarafından kurtarılan anne ve 3 yaşındaki oğlu 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bülent Bostancı
 

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