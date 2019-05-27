Yangında hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi evden çıkarıldı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın, yan tarafta bulunan diğer 3 binanın çatısına daha sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle binada mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi polis ve sağlık ekiplerince evden çıkarıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Caner Evyapan - Mustafa Esen