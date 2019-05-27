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Yangında hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi evden çıkarıldı

Yangında hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi evden çıkarıldı
Yangında hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi evden çıkarıldı

Fikirtepe’de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişiden birinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın, yan tarafta bulunan diğer 3 binanın çatısına daha sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle binada mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi polis ve sağlık ekiplerince evden çıkarıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  

Caner Evyapan - Mustafa Esen

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