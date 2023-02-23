Yangında hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Yangın, dün Alaağaç Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde meydana gelmişti. 72 yaşındaki Hüseyin Fener'in ikamet ettiği iki katlı evin ikinci katından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında Fener hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesi tarafından teslim alınan Hüseyin Fener'in cenazesi, Sultan 2. Abdülhamithan Camii'nde kılınan namaz sonrasında Alaağaç Mahallesi Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Ali Yıldırım



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