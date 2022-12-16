İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam 'çık dışarı çık' diye haykırdı

Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam 'çık dışarı çık' diye haykırdı
Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam 'çık dışarı çık' diye haykırdı

İstanbul Levent'te AVM'de çıkan yangında sırasında bir yakınının içeride olduğunu öğrenen adam, gözyaşlarına hakim olmadı. Yakınıyla telefonda konuştuğu sırada çaresizce bağıran adam "çık dışarı çık" diye haykırdı.

Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam 'çık dışarı çık' diye haykırdı - Tıkla İzle

İstanbul Levent'te Metrocity isimli bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bu sırada içeridekiler tahliye edildi. Yangın sırasında bir yakınının içeride olduğunu anlayan adam, telefonuna sarıldı. Yakınını arayan adam ağlayarak "Çık dışarı çık, yanıyorsunuz" diye haykırdı. Gözyaşlarını da tutamayan çaresiz adam, bir süre oradan ayrıldı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz - Murat Horoz - Senat Destanoğlu - Batuhan Altınbaş
 

İLGİLİ HABER
Leventte alışveriş merkezinin çatısından yükselen dumanlar Anadolu Yakasından böyle görüntülendi Levent’te alışveriş merkezinin çatısından yükselen dumanlar Anadolu Yakasından böyle görüntülendi
İLGİLİ HABER
İstanbul Leventte AVMde yangın! İstanbul Levent'te AVM'de yangın!

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.