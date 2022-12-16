Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam 'çık dışarı çık' diye haykırdı

İstanbul Levent'te Metrocity isimli bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bu sırada içeridekiler tahliye edildi. Yangın sırasında bir yakınının içeride olduğunu anlayan adam, telefonuna sarıldı. Yakınını arayan adam ağlayarak "Çık dışarı çık, yanıyorsunuz" diye haykırdı. Gözyaşlarını da tutamayan çaresiz adam, bir süre oradan ayrıldı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz - Murat Horoz - Senat Destanoğlu - Batuhan Altınbaş



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