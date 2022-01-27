Yangında zehirlenen genci komşuları kurtardı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1653 Sokak Ümmü Gülsüm Ertuğrul Apartmanı'nın zemin katında bulunan dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erdem K.'nın (27) yalnız yaşadığı dairenin mutfağındaki ocakta yangın çıktı. Yangın, ocağın üzerinde ve çevresinde bulunan dolaplara sıçradı. Kısa sürede alevler içinde kalan mutfakta yangına müdahale etmek isteyen Erdem K. yoğun dumandan zehirlendi. Bu sırada çığlık sesleri duyan apartman sakinleri yangını fark ederek Erdem K.'nın bulunduğu daireye girmek istedi. Kapısı kapalı olan dairenin güçlükle kapısını açabilen Erdem K., kapı önüne düştü. Komşuları Erdem K.'yı hemen apartman kapısının önüne çıkarttı. Komşuların bir kısmı üşümesin diye Erdem K.'nın üzerine battaniye örterken diğer komşular da durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada apartmanın kapısı önünde bilinci kapalı vaziyette yatan Erdem K.'ya 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Ardından vatandaşların da yardımı ile Erdem K., kucaklanarak ambulansa taşındı.

Zehirlenen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı

Yoğun duman altında kalan apartmandaki daireler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, 1'inci kattaki dairede Nergis (8) ve Ramazan Karaman (5) adlı kardeşlerin yalnız kaldığı ve anneleri Selda Karaman'ın (31) markete gittiği öğrenildi. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri hemen anneye ulaştı. Apartmana yakın bir markette bulunan anne, apartmana getirilerek evinin kapısı açtırıldı. Dumanların bulunduğu dairedeki 2 çocuk itfaiye ekiplerince daireden tahliye edildi. Zehirlenen genç, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olayı anlatan komşu Yaşar Gencer (55), “Altta oturuyoruz. Bir bağırtı sesi geldi. O sesten dışarıya çıktık. Kapıyı kendisi zaten zorlamış, nasıl açtıysa ön tarafa bayıldı ve düştü. O anda ben müdahale ettim. Zehirlenmiş, hemen dışarıya çıkarttık. O sırada da kapıları falan açtık, 112 ve itfaiyeyi çağırdık” dedi.

Yasin Can

