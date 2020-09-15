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Yangından binanın iskelesi sayesinde kurtuldular

Yangından binanın iskelesi sayesinde kurtuldular
Yangından binanın iskelesi sayesinde kurtuldular

Diyarbakır’da bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman sakinleri paniğe kapılırken, vatandaşlar dış cephe yenilenmesi için yapılan iskeleden tahliye edildi.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Dumanı görmeleri üzerine paniğe kapılan bina sakinleri, pencereye çıkıp dış cephe yenilenmesi için yapılan iskeleye tutunarak aşağı indi.

Yangın sırasında çalışan işçiler de aşağı inerken haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile evde hasar meydana gelirken, yaşanan olay cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sedat Irmak

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