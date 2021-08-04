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Yangından etkilenen köylerde sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidiyor

Yangından etkilenen köylerde sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidiyor
Yangından etkilenen köylerde sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde büyük hasara neden olan yangın devam ederken, ev ev gezen sağlık ekipleri vatandaşların ayağına kadar gidip hem genel sağlık taraması yapıyor hem de psikolojik destek sağlıyor.

Yangından etkilenen köylerde sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidiyor - Tıkla İzle

Yangının başladığı 28 Temmuz tarihinden itibaren, alevlerin zarar verdiği köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti götürülüyor.

Her gün 6 kişilik sağlık ekibi, vatandaşlara genel sağlık taraması hizmeti ve psikolojik destek sunuyor. Köylerde çalınmadık kapı bırakmayan ekipler, önce muhtarlar ile bir araya gelip, ziyaretlerinin amacını açıkladıktan sonra köylerdeki vatandaşların genel durumu hakkında bilgi alıyor. Sağlık ekibi tek tek gidilen evlerde genel sağlık taraması yaparken, psikolog ekibi de vatandaşlara sorunları olup olmadığını soruyor. Yaşanan travmaları kayıt altına alan ekipler, düzenli olarak gelip aileleri kontrol ediyor.




Elifnaz Altürk - Arif Kaplan
 

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