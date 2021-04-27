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Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti

Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti
Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti

Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında tadilat yaptığı sırada çıkan yangında mahsur kalarak paniğe kapılıp vatandaşların açtığı battaniyeye atlayan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Ahmet Çilingir, çatıda izolasyon çalışması yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatıda mahsur kalan Ahmet Çilingir, paniğe kapılarak çatıdan sarkarak alt kattaki eve girmeye çalıştı. Pencerenin kapalı olduğunu fark eden Çilingir, daha sonra vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine doğru atladı. Ahmet Çilingir hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Çilingir'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Medeni Topaloğlu
 

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