Yangından kurtulmak isterken, merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Artova ilçesine bağlı Mertekli Köyünde gece saatlerinde Hüseyin Erçelik'e ait 2 katlı evin samanlığında başlayan yangın biranda evi sardı. Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerinden Hüseyin Çelik ve kızı yoğun duman ve alevler nedeni ile kapıdan çıkamayınca balkondan aşağı tahta merdiven uzatarak indi. Eşi Hürü Erçelik (55) ise merdivenden inerken dengesini kaybetmesi sonucu yere başının üzerine düşerek hayatını kaybetti. Yangına Artova ve Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın bitişik evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.



Yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilemediğini ifade eden Köy Muhtarı Ali Erçelik, 2. katta yaşayan ailenin kapı tarafında çıkan yangın nedeni ile evlerinden çıkamayarak evlerine yönelmiş olduğunu belirterek, “Kapıdan çıkamayınca balkondan aşağı uzattıkları ağaç merdivenden inmek istemişler. Baba ve kızı indikten sonra eşi inerken o heyecanla dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş” diye konuştu