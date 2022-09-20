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Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı

Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı
Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı

Erzurum Atatürk Üniversitesi içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Ertuğrul Polat’a üniversite özel güvenliği saldırdı.

Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı - Tıkla İzle

Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek için İhlas Haber Ajansı muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat olay yerine gitti. Polat, yangın yerinden görüntü aldığı esnada bir özel güvenliğin saldırısına uğradı. Özel güvenlik, Polat ve diğer gazetecileri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İHA muhabiri Polat'ın telefonla görüntü aldığını fark eden özel güvenlik üzerine yürüdüğü Polat'ın telefonuna vurarak yere düşürdü.

Çirkin hakaret ve tehditlerde bulunan özel güvenlikçiyi çevredeki basın mensupları uzaklaştırdı.

Çağrı Korkmaz

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