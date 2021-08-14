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Yangının acı tablosu Marmaris'te havadan görüntülendi

Yangının acı tablosu Marmaris'te havadan görüntülendi
Yangının acı tablosu Marmaris'te havadan görüntülendi

Mavi ve yeşilin buluştuğu Marmaris’te meydan gelen yangın sonrası ilçenin cennet köşelerinden geriye kalan izler havadan görüntülendi.

Yangının acı tablosu Marmaris’te havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün boyunca etkili olan ve bazı hanelere de sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası kontrol altına alınmıştı. Meydana gelen yangının ardından ise yürekleri burkan görüntüler kaldı. Marmaris'te yeşil ve mavinin birleştiği cennet köşelerinin birçoğundan ise geriye sadece külleri kaldı. Armutalan Seyir Tepesi, İçmeler Turunç Yolu, Hisarönü ve Orhaniye Kız Kumu gibi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan noktadaki ormanlık alanların rengi griye döndü. Yangından geriye kalan izler felaketin tablosunu bir kez daha hatırlattı.

Öte yandan Marmaris'in cennet köşelerinin son hali havadan görüntülendi.



Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç - Güldemet Kızıl
 

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