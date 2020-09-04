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Yangının izleri gün ışığıyla ortaya çıktı

Yangının izleri gün ışığıyla ortaya çıktı
Yangının izleri gün ışığıyla ortaya çıktı

Denizli’de, meydana gelen orman yangının dehşeti gün ışığı ile ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli günün ilk ışıklarında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.

Yangının izleri gün ışığıyla ortaya çıktı - Foto Galeri

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde dün öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Tüm gece boyunca Konya, Bursa, Isparta, Muğla, Afyonkarahisar, Burdur Orman Bölge Müdürlüklerinden gelen takviye ekipler yangınla amansız mücadele etti. Alevleri ile geceyi aydınlatan orman yangınını vatandaşlar ise korku dolu gözlerler izledi. Riskli bulunan noktalardaki 10 ev ise boşaltıldı. Gece risk nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyen yangın söndürme helikopterleri ise sabah 6 sıralarında faaliyete başladı. Günün ilk ışıklarından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopter vasıtasıyla havadan incelemelerde bulundu.

Yangının dehşeti sabahın ışıklarıyla ortaya çıktı

Günün ağrımasıyla gece alevlerin yükseldiği bölgelerde yanan orman film sahnelerini aratmadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülenen yanan bölgeler ilk ışıkla ortaya çıktı. Orman işçilerine ait bir traktör ve motosiklet ise alevlerin ortasında kalarak hurdaya dönmesi dikkatlerden kaçmadı. Yanan bölgeleri duman örtüsü kapladı.

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat

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