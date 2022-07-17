İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yangının kahramanları nöbete devam ediyor

Yangının kahramanları nöbete devam ediyor
Yangının kahramanları nöbete devam ediyor

Muğla'nın Datça ilçesinde 13 Temmuz günü meydana gelen orman yangını kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları sürerken, bölgede bulunan işçilerin toprak üzerinde dinledikleri görüldü.

Yangının kahramanları nöbete devam ediyor - Tıkla İzle

Sıcaklığın artması ve rüzgarın şiddetli olması sebebiyle yangın bölgesinde zaman zaman tütmeler meydana geldiği ve orada bekleyen orman ekipleri tarafından anında müdahale edildiği bildirildi.

Bölgede 117 yangın personeli yangın bölgesinde nöbetlerine devam ederken zaman zaman tütmelere karşı yangın helikopteri su dolu hazneyle devriye atıyor. 24 saat bölgede bekleyen ekipler ise ağaç altında dinlenip işlerine devam ediyor.

Öte yandan 13 Temmuz Çarşamba günü başlayan orman yangınından kaçan geyik orman işçileri tarafından görüntülendi.Görüntülerde geyiğin işçileri görüp kaçması yer alıyor.

Aykut Kurt - Mehmet Ölmez
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.