Yangının kahramanları nöbete devam ediyor

Sıcaklığın artması ve rüzgarın şiddetli olması sebebiyle yangın bölgesinde zaman zaman tütmeler meydana geldiği ve orada bekleyen orman ekipleri tarafından anında müdahale edildiği bildirildi.

Bölgede 117 yangın personeli yangın bölgesinde nöbetlerine devam ederken zaman zaman tütmelere karşı yangın helikopteri su dolu hazneyle devriye atıyor. 24 saat bölgede bekleyen ekipler ise ağaç altında dinlenip işlerine devam ediyor.

Öte yandan 13 Temmuz Çarşamba günü başlayan orman yangınından kaçan geyik orman işçileri tarafından görüntülendi.Görüntülerde geyiğin işçileri görüp kaçması yer alıyor.

Aykut Kurt - Mehmet Ölmez

