Yangının sivil kahramanları

Gökova Yelken Kulübü sahipleri ve çalışanlarından oluşan 5 kişilik bir ekip, motorla deniz suyunu 150-200 metre yukarıya, alevlerin içerisine basarak yangın söndürme çalışması gerçekleştiriyor. Orman arazözlerindeki suyun çabuk bittiğini gören, Gökova Yelken Kulübü çalışanları, yanlarında getirdikleri jeneratör ile denizden motopomp ile 150 metre yukarıya su basarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Yelken Kulübünden Recep Atlı, bu sistemi daha önce denize yakın yangın bölgelerinde de çalıştırdıklarını söyledi.

Haberleştikleri telsizleri de kullanan gruba İstanbul Zeytinburnu'nda bölgeye çalışmaya giden 'Kazasız Kul Olmaz' ekibinden Zahrettin Çelik de dahil oldu. Hiçbir talimat almadan, gönüllülük esası ile 2 gündür bölgede çalışan yelken hocalarının gayretini görüntüleyen Zahrettin Çelik, bölgede sivil inisiyatifler ile kamu birimlerinin çok güzel bir entegrasyon içerisinde olduklarını belirtti.

Caner Sönmez