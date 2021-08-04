Yangınlarda son durum: 161'i kontrol altında, 13 yangın devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 28 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana gelirken bu yangınların 161'inin kontrol altına alındı. 5 ilde 13 yangının kontrol altına alma çalışmaların devam ederken, 98 kırsal alan yangınına müdahale edildi. Öte yandan şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5 bin 250 personel mücadelede görev yapıyor.