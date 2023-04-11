Yanıcı madde parladı, baba ve 2 çocuğu yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi, Selçuklu Mahallesi, Karayağız Sokak'ta meydana geldi. Baba Mutlu C. yanıcı bir madde ile uğraşırken birden elindeki madde parladı. Olayda baba Mutlu C. ve çocukları Ece ve Mete C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ve çocuklarının tedavileri devam ediyor.

Gökşen Efe



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