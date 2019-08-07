İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden yaralandı

Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden yaralandı
Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden yaralandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, yanıcı maddeyle oynayan çocuk yüzünden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki E.D. isimli çocuk, evlerinin bahçesinde kutu içerisinde bulunan yanıcı maddeyi yaktığı sırada yüzünden yaralandı. Ailesi tarafından küçük çocuk önce ilçe hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Burada gereken tedavisi yapıldıktan sonra ambulansla bu kez İnegöl'de geçtiğimiz günlerde hizmete açılan yanık ünitesine getirilerek tedavi altına alındı. E.D'nin yüzünden ve kollarında yanıklar meydana geldiği öğrenildi. Gelen çocuk yanık ünitesinde tedavisi sürerken, İinegöl'de açılan bölümün ilk hastası oldu.  

Seyfettin Aras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.