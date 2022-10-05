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Yankesici kadınlar güvenlik kameralarına yakalandı

Yankesici kadınlar güvenlik kameralarına yakalandı
Yankesici kadınlar güvenlik kameralarına yakalandı

Gaziantep'te mağazaya müşteri gibi gelen bir kadın, alışveriş yapan müşterinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yakalanan hırsızlık şüphelisi sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Yankesici kadınlar güvenlik kameralarına yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki bir mağazada müşterinin cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde mağazaya müşteri gibi gelen G.D. isimli şahsın, alışveriş yapan bir müşterinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edildi. Yankesicilik anları güvenli kameralarına da saniye saniye yansıyan şüpheli şahıs, adresine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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