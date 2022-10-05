Yankesici kadınlar güvenlik kameralarına yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki bir mağazada müşterinin cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde mağazaya müşteri gibi gelen G.D. isimli şahsın, alışveriş yapan bir müşterinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edildi. Yankesicilik anları güvenli kameralarına da saniye saniye yansıyan şüpheli şahıs, adresine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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