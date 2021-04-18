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Yankı Erel, Rusya'da şampiyon

Yankı Erel, Rusya'da şampiyon
Yankı Erel, Rusya'da şampiyon

Rusya’da düzenlenen Grand Palace Cup’ta milli tenisçi Yankı Erel, tekler şampiyonu oldu.

Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun toplamda 15 bin Dolar ödüllü turnuvası Grand Palace Cup'ta kariyerinin ikinci tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Sert zeminde düzenlenen turnuvada Moldovalı ve Çek rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Yankı Erel, çeyrek finalde Sarp Ağabigün ile mücadele etti. Erel, Ağabigün'ü ve ardından karşılaştığı Sloven raket Matic Spec'i yenerek adını finale yazdırdı. Finale kadar set kaybı yaşamadan gelen 20 yaşındaki Erel, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 5 numaralı seri başı Savriyan Danilov'u 6-1, 6-4 yenerek ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

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