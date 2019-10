Yanlış araç tamiratı can alabilir

Sıfır araç almaya gücü yetmeyen ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar az kullanılmış araçları tercih ediyor. Bu araçlarda ise iyi kontrol edilmediği takdirde plakaya işlenmemiş kaza onarımları ortaya çıkabiliyor. Değişensiz boyasız olarak satılan araçlarda hasar kaydı görünmese de aracın en önemli yerlerinden airbag, şase ve direkleri tamir edilebiliyor. Bu onarımlar ise aracın değerini düşürmesinin yanında, doğru yapılmadığı takdirde kazalara yol açabiliyor ya da işlevini yerine getiremiyor. Tamir edilen aracın şasilerinden birinin 2 santimetre geride olması, hava yastıklarının değiştirilmemesi ya da yanlış tamir edilmesi, direklerin kesilerek değiştirilmesi, emniyet kemerlerinin sensörlerinin iptal edilmesi verilebilecek örnekler arasında geliyor.

Şasilerdeki dönüklük kazaya sebebiyet verebilir

Kazalarda ustanın yapacağı işçiliğin önemli olduğunu anlatan ekspertiz firması sahibi Ali Özden, "Ben kendim kaportacıyım, yıllarımızı verdik kaportacılığa. Şaseleri düzgün ölçümlerinde yapılırsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Araba zaten parçalardan birleştirilmiş bir malzeme. Onun için iyi yapılırsa, işçilik iyi olursa onda bir sıkıntı olmaz. Ama şasilerde bir santim dönüklük olsa veya kayma olsa frene basıldığı an arabanın direksiyon hakimiyetini kaybedersiniz. Onun için onlara çok dikkat edilmesi lazım, işçiliğin çok iyi olması lazım. Bunları sözlü olarak söylemek pek doğru olmaz. Böyle durumlarda ehil insanlara, ehil check-upçılara gitmekte fayda olduğunu söylüyorum" dedi.

Arabanın görünüşünden belli olabileceğini aktaran Özden, "Arabada bir devrik yoksa haşur huşur bir araba değilse bakan kişi kendisi görebilir. Arabaya bakan müşteriler ilk olarak arabanın nasıl olduğunu anlayamazlar. Dışarıda ya da resimlerde çok güzel görünür ama buraya geldiği zaman arabanın kesik, değişen, devrik olduğunu şasilerde direklerde ya da podyalarda herhangi bir şey olup olmadığını biz zaten burada gösteriyoruz arkadaşlara" diye konuştu.

"İki arabayı birleştirme olaylarını çok yaşıyoruz"

Orijinal parçalar ekleyip arabaları orijinal olarak gösterdiklerini ifade eden Özden, "Araba önden hasarlı oluyor arka tarafı sağlam oluyor veya arkadan hasarlı oluyor önü sağlam oluyor. İki arabayı birleştirme olaylarını çok yaşıyoruz. Buradan tespit edip çıkartıyoruz her şeyini. Hasar kaydı bakıldığı zaman çıkmayabilir. Eğer tramer kayıtlarına girmemişse hasar kaydı çıkmaz. Kendi parasıyla kendi imkanlarıyla yaptırıp polis çağırmadıkları için onlar çıkıyor ortaya" ifadelerini kullandı.

"Her yapılan kaza plakaya işlemez"

Kaporta ustası Ebubekir Çetin ise, her yapılan kazanın plakaya ya da şase numarasına işlenmediğini söyledi. Kazaları müşterinin cebinden yaptırabildiğini belirten Çetin, "Aracın her tarafı değişebilir. Tavanı, ön tarafı ya da çeyreği olsun her yeri değişir araçların, şasilerinde oynama yapılabilir. O yüzden araçların detaylı ekspertize sokulması lazım. Ekspertizin görmediği yerler de oluyor. Çamurluk, kaput parçaları değişebilir, rengi rengine takılır, bunlar değişmemiş olarak görünür" dedi.

Kaporta onarımında ustanın işçiliğinin önemli olduğunu belirten Çetin, "Tavan değiştiği zaman iyi bir işçilik yapılırsa belli olmaz. Bunun belli olması için aracı çok iyi bir ekspertize sokmanız lazım. Araç alacağınızda bir ustaya değil birkaç tane ustaya gösterebilirsiniz. Kaportacı ya da usta olsun birkaç yere göstermenizde fayda var" ifadelerini kullandı.

"Sigorta şişirmesi fiyatlar yükselir"

Araçların dışarıdan hatasız boyasız olabileceğini ifade eden Ebubekir Çetin, önden mekanik veya alttan hasar almış olabileceğini dile getirdi. Hasarın iyice incelenmesi gerektiğini kaydeden Çetin, "Tavanına çok dikkat edilmesi lazım tavanı bile değişmiş olabilir aracın. Araçlar önden de mekanik hasar yapabilir. Önden vurdunuz diyelim, aracın boyasında bir şey olmayabilir. Alttan hasar alırsa sıkıntı olmaz ama bu motor aksamına girdiği zaman mekanik parçalar pahalı. 30-40 bin liraya kadar mekanik parçalar var. Motor patlatmada blok kırmada sıkıntı olabilir. Yani sigorta şişirmesi fiyatlar yükselir" şeklinde konuştu.

Ramazan Çetin