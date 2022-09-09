Yanlış ihbar ekipleri harekete geçirdi, gerçek olay yerine gelince anlaşıldı

Olay, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir süpermarketin otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otopark içerisinde park halinde bulunan K.D. idaresindeki 48 HD 562 plakalı otomobil, geri manevra yaparken o esnada arkasında bulunan A.U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrikli motoruyla yere düşen A.U. hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ancak kazanın Aydın-Muğla Karayolu üzerinde sıkışmalı trafik kazası olarak ihbar edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler ise gerçeği olay yerine gelince öğrendi. Yapılan yanlış ihbar ekipleri adeta teyakkuza geçirirken, yaralı A.U. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı A.U.'nun hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Eser