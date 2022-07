Yanlış sünnet edilen çocuğun hayatı karardı: '21 gündür su içmeye korkuyor'

Anne Pelin Torun, 5 yaşındaki çocuğunu özel bir hastanede sünnet ettirmek istedi. Torun, çocuğunu 24 Haziran'da sünnet için muayeneye götürdü. Özel Sanatoryum Tıp Merkezi'nde muayenesini yapan Doç. Dr. İlhan K., Y.Ç.'nin herhangi bir problemi olmadığını ve operasyonun 10 dakika süreceğini söyleyerek 4 Temmuz'a randevu verdi.

Operasyon başladığı andan itibaren ağlamaya ve “Hissediyorum, acıyor” diye bağıran çocuk, bütün o süreci tepesinde bulunan tıbbi muayene lambasından anbean izledi. Annesinin ve kendisinin ısrarlarına rağmen tekrar uyuşturma işlemi yapılmayan operasyon, 1 saat sürdü.

Operasyon esnasında, anne Pelin Torun'un iddialarına göre Y.Ç.'ye “Kes sesini”, “Hissetmiyor, yalan söylüyor” şeklinde hitap edildi. Anne Torun'un operasyonun uzama sebebini sorması üzerine Kerse, “Ufak bir kesik oldu annesi” diye cevap verdi. Anne Torun'un, çocuğunun penisine neden dikiş atıldığını sorması üzerine, derisinin yapışık olmasından dolayı dikiş atıldığı cevabı verildi.

Tüm süreçlerin ardından taburcu olan çocuğun acısı ise 21 gündür dinmiyor. Penisi iltihaplanan ve yaralarla kaplanan Y.Ç., acı içinde ve çığlık atarak kanla karışık bir şekilde idrarını yapıyor. Süreç boyunca 2 kilo veren 5 yaşındaki çocuk, tekrar idrarı gelir diye su içmeye korkuyor. Dehşeti yaşayan çocuk, korktuğu için kimseyi kendine dokundurmuyor. Küçük çocuk, tüm bu süreçlerin ardından başka bir hekime götürüldü ancak iltihaptan dolayı kalıcı bir hasar kalıp kalmayacağı konusunda bir teşhis konulamadı.

Oğlunun o acı dolu sürecini İHA muhabirine anlatan anne Pelin Torun, sünnet edilmeden 10 gün önce çocuğu muayeneye götürdüklerini ifade ederek, “10 dakikalık bir işlem dediler. Sonra ameliyat 1 saat sürdü. O süreç boyunca çocuğum hissediyorum diye ağladı. ‘İğne yapıyorsunuz, bırakın beni' diye ağlamasına rağmen hiçbir şekilde durmadılar. ‘Çocuk hissetmiyor, yalan söylüyor' diye çocuğuma bağırdılar. ‘Kes sesini' diye bağırdılar” dedi.

Bir sorun olması durumunda 10 gün önce gittiği muayenede hekimin gördüğü sorunu söyleyebileceğini dile getiren anne Pelin Torun, “Çocuğumu uyutmalarını söyledim ama bana '10 dakikalık bir işlem' dediler. Buna rağmen 1 saat sürdü. Bir saat kanaması durmadı. Pipisinde kesikler var. Her tarafında dikişler var. Her tarafı yara içinde. 21 gün oldu ve hala iyileşmedi” diye konuştu. Doç. Dr. İlhan K.'ye bu durum ile ilgili ne yapacağını sorduğunu belirten Pelin Torun, “'Ufak bir kesik oldu annesi' diye cevap verdi bana. Ufak bir kesik demesine rağmen her tarafı dikiş içerisinde. Derisi de tamamen soyulmuş bir şekilde. Her tarafı kabuk ve yara içerisinde. Çocuğum idrarını kesinlikle yapamıyor. Yaparken de çığlık atarak ve ağlayarak yapıyor” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Kerse'nin hatasını kabul etmediğini savunan anne Pelin Torun, “Kontrole gittiğimizde bizimle görüşmek istemedi. Bize bağırdı. Ben tepki verince kontrol için içeriye aldı. Orada da çocuğu zorla uzandırmaya çalıştırdı. Çocuğumu da kontrol edemedi. Biz de çıktık oradan” dedi.

Kendisine hastaneden herhangi bir geri dönüş yapılmadığını öne süren Torun, “'Sadece bir kereye mahsus aynı doktora kontrol ettirebiliriz' dediler. Çocuğumu zaten kesen bir insana çocuğumu neden tekrar götüreyim? Telafi için herhangi bir şey yapılmadı” açıklamasında bulundu. Çocuğun ameliyat boyunca her şeyi hissettiğine dikkati çeken Torun, “'Ben her şeyi görüyorum' da dedi. Sonradan fark ettik ki tepesinde bulunan ışığın camından yansıyormuş. İzlemiş bütün süreci. Çocuğumun 'Hissediyorum, görüyorum' demesine rağmen hiçbir şekilde durmadılar. Herhangi bir uyuşturma işlemi de yapmadılar” ifadelerine yer verdi.

Çocuğunun travmatik bir sürece girdiğini söyleyen anne Torun, “Çocuğum şu an su içmeye korkuyor. Tuvalete gitmeye korkuyor. Tuvaleti gelince ağlamaya başlıyor. Çünkü idrarını yapamıyor hiçbir şekilde. Zaten kanlı idrar yapıyor çocuğum. Asla kendine dokundurtmuyor. Bunların hepsi birer travma çocuğumda. Okullar açılacak, çocuğumu nasıl okula göndereceğim bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum” dedi.

Başka bir hekime gittiğini ifade eden Torun, “Deri tamamen soyulup yara içinde kaldığı için altını göremedi doktorlar. O yüzden bir işlem yapamadılar. Tekrar aynı doktora gitmemi önerdiler ama o doktor da asla bizimle ilgilenmiyor” diye konuştu.

Doç. Dr. İlhan K. ise İHA muhabirine bu konu hakkında görüş vermek istemediğini dile getirdi.

Mustafa Cenik - Mevlüt İşli - Nurullah Geylani