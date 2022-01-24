Yanlış tarım uygulamaları İç Anadolu'da obrukların artmasına neden oluyor

Türkiye'nin hububat üretiminin en önemli merkezlerinden biri olan Konya Ovası'nda obruk sayısının arttığı belirtiliyor. Geçmiş yıllarda bölgede az gözlemlenen obruk oluşumunun son yıllarda yer altı sularının tarım üretiminde bilinçsiz olarak kullanımı nedeniyle oldukça arttığı belirtiliyor. Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru da yanlış tarım uygulamaları konusunda uzun yıllardır toplum genelinde farkındalık sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Emin Duru: “Konya Ovası ülkemizde hububat ve bakliyat üretiminin en önemli merkezlerinden biri. Geçmişte bu bölgede 20 yılda bir obruk oluşurken şimdi bu sayı yılda 30 ila 40'a çıktı. İç Anadolu Bölgesi'nin kurak arazi yapısı düşünüldüğünde, ekim yapılacak ürünün doğru tespit edilmesi, tarımın sürdürülebilirliği adına son derece önemli. Bu konuya dikkat çekmeyi kendimize görev biliyoruz” dedi.

“Ekim yapılan ürün dikkatle seçilmeli”

Yer altı sularının tarımda kontrolsüz kullanımının obruk oluşumunu hızlandırdığını söyleyen Emin Duru: “İç Anadolu kurak bir bölge ve bu bölgede suya dayalı bitkilerin ekilmesi son derece yanlış bir uygulama. Örneğin 120 günde yetişen ve suyu çok seven bir bitki olan mısır, özellikle bu bölgede yoğun olarak ekiliyor. Mısır, pancar gibi bitkilerin fazla su ihtiyacı, kurak bölgelerdeki kuyuların su miktarının tükenmesine neden oluyor. Ovayı besleyen dere ve çayların önüne bent ve barajların yapılması da ovadaki yer altı su seviyesinde çekilmeye, su kuyularının 400 metreye kadar inmesine neden oluyor. Su çekilmeleri nedeni ile bölgemizde obruklar hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bütün bu bölgesel şartlar göz önünde bulundurulduğunda, üreticiler bir sene bakliyat, bir sene buğday ekmeye teşvik edilmelidir. Bölgede sulu tarıma uygun arazilerde buğday, fasulye; kıraç arazilerde ise nohut ve mercimek gibi ürünlerin ekilmesi gerekir. Ancak buğdayın tüm dünyada giderek daha stratejik bir önem kazanması nedeniyle, buğday üretimi bu bölgede daha çok teşvik edilmelidir” diye konuştu.