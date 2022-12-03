İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yannick Bolasie: 'Çaykur Rizespor Süper Lig'e ait bir kulüptür'

Yannick Bolasie: 'Çaykur Rizespor Süper Lig'e ait bir kulüptür'
Yannick Bolasie: 'Çaykur Rizespor Süper Lig'e ait bir kulüptür'

Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Yannick Bolasie, "Çaykur Rizespor Süper Lig'e ait bir kulüptür. Biz bu sene Süper Lig'e çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 5 Aralık Pazartesi günü Çaykur Didi stadyumunda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yannick Bolasie, "Kendi performansımı şöyle değerlendirebilirim. Aslında bu benim kendime güvenimle alakalı. Benim burada bulunma sebebim Rizespor'a katkıda bulunmak. Eğer benim kendime güvenim olursa ve o güvenim deva ederse bu kulübe faydalı olacağımı her maçta gollere ve asistlere devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım şuanda gösterdiğim performans ileriki haftalarda devam eder" şeklinde konuştu.

Ali Maşalacı - Hasan Fehmi Demir
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.