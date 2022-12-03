Yannick Bolasie: 'Çaykur Rizespor Süper Lig'e ait bir kulüptür'

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 5 Aralık Pazartesi günü Çaykur Didi stadyumunda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yannick Bolasie, "Kendi performansımı şöyle değerlendirebilirim. Aslında bu benim kendime güvenimle alakalı. Benim burada bulunma sebebim Rizespor'a katkıda bulunmak. Eğer benim kendime güvenim olursa ve o güvenim deva ederse bu kulübe faydalı olacağımı her maçta gollere ve asistlere devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım şuanda gösterdiğim performans ileriki haftalarda devam eder" şeklinde konuştu.

Ali Maşalacı - Hasan Fehmi Demir



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