Yapay zeka kümeleri için yeni dönem

Huawei ve Peng Cheng Laboratory (PCL), 1000 petaFLOPS (PFLOPS) ölçeğinde yapay zeka kümelerine seyahati resmi olarak başlattığını açıkladı. Atlas 900 adı verilen sistem; dayanıklı programlama gücünü yapay zeka araştırma platformu Cloud Brain II ile birleştirerek bilgisayar görüntüsü, doğal dil, özerk sürüş, akıllı taşıma ve akıllı sağlık bakımı gibi yapay zeka alanındaki temel araştırma ve buluşları desteklediği belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede; Atlas 900 yapay zeka kümesi, üstün programlama gücü sağlarken, güçlü programlama kapasitesi, astronomi keşifleri, hava durumu tahminleri, özerk sürüş ve petrol araştırma gibi bilimsel araştırma ve teknolojisinde kullanılması bekleniyor.

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Bulut ve Yapay Zeka Ürünleri ve Hizmetleri Başkanı Hou Jinlong, konu ile ilgili "Bu Eylül ayında Huawei, Kunpeng + Ascend çift motorlu programlama stratejisini başlattı. Bu stratejiden ilham alarak dünyaya en iyi programlama gücünü sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Ayrıca, Hou, şu anda Cloud Brain II Faz II'nin yapımını gerçekleştirdiklerini belirterek "bu sayede ortak çabamız sonucunda kısa süre sonra Cloud Brain II'nin 1000 PFLOPS ölçeğinde önünü açacağına inanıyorum. Dünyada lider bir yapay zeka araştırma platformu olacağına eminiz" şeklinde konuştu.

Huawei Akıllı Programlama Biriminin Başkanı Michael Ma, "Amiral gemimiz niteliğindeki Atlas 900, dünyada yapay zeka programlamasının tepe noktası niteliğindedir. Atlas 900 ve Cloud Brain II kombinasyonu, 1000 PFLOPS ölçeğindeki Yapay Zeka kümeleri için yeni bir dönemi başlatacak ve sektörlerin daha hızlı akıllı dönüşümünü destekleyen üstün programlama gücü sağlayacak." ifadelerini kullandı.