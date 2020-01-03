Yapay zeka MR ile birleşti teşhiste umut oldu

Siemens Healthineers, yapay zekâ ile manyetik rezonans görüntüleme (MR) muayeneleri birleştiren teknolojisi Al-Rad Companion ile bazı önemli hastalıkların teşhis süresini azaltırken kesin tanı konusuna büyük kolaylık getirdiğini açıkladı. MR muayeneleri sırasında radyologların gerçekleştirdiği rutin faaliyetleri üstlenmek üzere tasarlanan köklü AI-Rad Companion serisi tarafından iki yapay zekâ tabanlı yazılım hayata geçirildi. İlk yapay zekâ olan ‘'AI-Rad Companion Brain MR''; Parkinson, Alzheimer veya farklı demans hastalıklarının teşhis edilmesi sürecini hızlandırıyor. İkinci yapay zeka AI-Rad Companion Prostate ise prostat biyopsilerini kolaylaştıracak.

Klinik uygulamalarda gerçekleştirilen beyin volümetriyi destekliyor

Yapılan bilgilendirmede; Morfometri Analizi için AI-Rad Companion Brain MR örneğin demans şüphesi bulunan vakalarda klinik uygulamalarda gerçekleştirilen beyin volümetriyi destekliyor. Beyin volümetri, gri madde hacmini (sinir hücreleri), beyaz madde hacmini (sinir hücresi bağlantıları) ve beynin çeşitli bölümlerindeki beyin omurilik sıvısını ölçerek sonuçları normal volümlerle karşılaştırır. Beyin volümünün azalma eğilimi göstermesi Parkinson, Alzheimer veya farklı demans hastalıklarına işaret edebilir. Daha önce segmentasyon ve norm ile karşılaştırma manuel ya da yarı manuel olarak yapılıyordu.

Açıklamada görüşleri yer alan Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz "Otomatik segmentasyon ve volüm hesaplaması ile biz hekimlerin iş yüklerine yardımcı olarak, bazen görsel olarak değerlendirilmesi güç olgularda klinik karar alma süreçlerinde destek olmaktadır." dedi.

Otomatik olarak segmentlerine ayırıyor ve organın dış konturlarını işaretliyor

Genel olarak ürolog prostat kanserinden şüphelenilen bölgeleri, prostat için radyolog tarafından sağlanan yazılı raporlar ve piktogramlar ile MR muayenelerinin yanında, ultrason ile yönlendirilen biyopsi ile ilgili bölümlerden alınan doku numunelerini inceleyerek tanımlanıyor. Füzyon prosedürü MR görüntülerinde prostatın manuel olarak segmentlere ayrılmasını gerektiriyordu; bu da hasta başına beş dakika kadar sürebiliyordu. Yapılan bilgilendirmede; biyopsi desteği için AI-Rad Companion Prostate MR prostatı saniyeler içinde otomatik olarak segmentlerine ayırıyor ve organın dış konturlarını işaretliyor. Ardından radyolog sadece şüphelenilen bölgeleri işaretler ve notlar eklenmiş MR görüntülerini, biyopsi sırasında ultrason görüntüleriyle birleştirmesi için üroloğa gönderiyor. Bu hedefli MR destekli biyopsiler üroloğun önemli prostat karsinomlarını tanımlamasına ve hasta bakımının kalitesini artırmaya yardımcı olabilecek.