Yapay zeka sınıf içi eğitimlerde zamandan tasarruf sağlayacak

Türk dünyası çocukların bilimsel proje yapma kabiliyetlerinin artırılması, çocukların kaynaşması ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi, ortaokul seviyesinde okuyan öğrencilerin yeni icatlar yapmaya teşvik edilmesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası 4. Bilim ve Kültür Şenliği Buluş ve Proje yarışmasına finale kalanlar belli oldu. 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılabildiği yarışmada bu sene "buluş" ve "engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler" olmak üzere iki ayrı kategoride yarışılıyor. Şenlik kapsamında finale kalan projeler tekrar değerlendirilerek 7 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek olan etkinlikle birlikte ödüllerine kavuşacaklar. Yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere toplam 40 bin lira ödül verilecek.

Daha objektif sınıf içi değerlendirmesi, daha hızlı yoklama

Bu kapsamda ilk 100 giren projeler içerisinde Gökkuşağı Koleji 7. Sınıf öğrencilerinden Mahdyar Farshbaf Aghajani, Elif Naz Doğan ve Ayten Söylemez takım olarak EMA-19 Projesi ile Ankara finaline katılmaya hak kazandı. Robotik Kodlama ve Stem laboratuvar derslerinde öğrendikleriyle 5 aylık bir çalışma ile ortaya çıkarılan EMA – 19 Projesiyle, sınıflara Pixy kameralar yerleştirilecek, alınan kamera görüntüleri bilgisayar ortamına aktarılacak ve aktarılan görüntülerin veri işleme sistemiyle analizlerinin yapılması sağlanacak. Bu projeyle sınıflarda yoklamaların daha hızlı alınması, öğrencilerin ders içi performanslarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve öğrencilerde otokontrolün sağlanması amaçlanıyor.



“Yapay zekanın eğitimde kullanılmasıyla zamandan tasarruf sağlanabilir”

Okuldaki öğretmenlerinin destekleriyle yapay zeka ve görüntüleme işlemi projesi üreten Doğan, Söylemez ve Aghajani: ”Yapay zeka, insan gibi davranışlar sergilemede, sayısal mantık yürütmede, konuşmada ve ses algılamada bir bütündür. Yapay zekanın eğitimde kullanılmasıyla zamandan tasarruf edilebilir ayrıca öğrenci performanslarının değerlendirilmesinde daha somut verilerin elde edilmesine katkı sağlayabilir. Bu proje ile okullardaki sınıflar daha etkin kullanım alanına sahip olacaktır” dediler.

Gökkuşağı Koleji Genel Müdürü Mesut Döner öğrencilerin yeni çağa ve teknolojiye ayak uydurabilmeleri için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, “Öğrencilerde bilimsel merakı uyandırmak ve kültürel bazda fikirler üretmelerini sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Onların gözlem yaparak “Neden – Nasıl” sorularını sormalarına, kendi düşünce ürünleri olan projelerini geliştirip sunmalarına, projelerinin içeriğini oluşturan fikirleri ve çözümleri anlatmalarına, kendilerini ifade edebilmelerine, tartışabilmelerine ve savunabilmelerine olanak sağlıyoruz” şeklinde konuştu” dedi.

Mesut Döner aynı zamanda sözlerine şu şekilde devam etti, “Ayrıca okulun robotik kodlama ve STEM eğitimleriyle öğrencilerimize algoritmik düşünce yapısı kazandırmayı ve programlama dillerinden yararlanarak kendi ürünlerini oluşturmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin akademik, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurum olarak her türlü desteği sağlıyoruz” dedi.

“Önceliğimiz onların dünya insanı olmasıdır”

Gökkuşağı Koleji Kurucu Üyesi Abdülkadir Gayretli de öğrencilerin başarısından dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, “Öğrencilerimizi yetiştirirken önceliğimiz onların dünya insanı olmasıdır. Türkiye'nin gelişen teknolojilerine ayak uydurması için her birimiz elimizi taşın altına koymak durumundayız. Öğrencilerimizi üretken olmaya teşvik etmek için onların kendi fikir ve emekleriyle üretmiş olduğu projelere tam destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak Gökkuşağı Koleji Kurucu Üyesi Şule Gayretli ise, “Bu ve benzeri buluş ve proje yarışmalarına katılarak öğrencilerimizi yeni buluşlar yapmaya teşvik etmek ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden katılım sağlayan öğrenci topluluklarıyla kaynaşmalarına destek olmak, merakla keşfeden bireyler yetiştirmek bizim en temel isteğimizdir. Bu bağlamda 18 ülke ve Türkiye'den katılan toplam 100 proje ile birlikte finale kalan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.