'Yapay zekadan endüstri devrimi kadar etkili bir sonuç bekleniyor'

YTÜ Yıldız Teknopark ve Microsoft'un stratejik partnerliği çerçevesinde startupların girişimcilik yolculuğunda yardımcı olacak teknolojik gelişmelerin tanıtımı yapıldı. Microsoft'un en yeni teknolojilerinin YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilere tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte gerçekleştirilen CTO Event Speed Networking ile CTO'lara yönelik, genel olarak bulut tabanlı çalışmalar yapan firmaların Microsoft ürünlerini daha efektif kullanabilmeleri için gerekli bilgiler paylaşıldı.

“İnovasyonu hızlandırmaya çalışıyoruz”

Konuyla ilgili olarak “Microsoft teknolojileri ve Azure Bulut platformunun startuplar tarafından doğru ve verimli bir şekilde kullanabilmesi hedefleniyor” diyen Microsoft Türkiye Startuplardan Sorumlu Teknik Lider Özgür Güler, “Finansal yardımlarımız olduğu gibi teknik tarafta da startupları destekliyoruz, yani üniversitedeki inovasyonu hızlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

“Yapay zeka devrimiyle ekonomi transformasyon geçirecek”

Şu anda kullanılan çoğu teknolojik gelişimin zeminini oluşturan yapay zeka ile ilgili öngörülerini paylaşan Özgür Güler, bu gelişmelerin endüstri devrimi kadar büyük bir etki oluşturacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Özgür Güler, “Yapay zekanın aslında endüstriyel devrim ya da elektrik gibi günümüz ekonomisini ciddi manada transformasyona sokması bekleniyor. Şu anda gördüğümüz birçok işin önümüzdeki 5-10 yıl içinde değişime uğrayacağı; bununla birlikte artacak verimliliğin ekonomimizde endüstriyel devrim kadar ciddi bir hızlanma oluşturulacağı öngörülüyor” şeklinde konuştu.

“Startuplar yapay zeka teknolojilerinin içinde kalmalı”

Yapay zekanın şu anda muavin işler olarak adlandırılan teknolojiler olduğunu fakat ilerleyen dönemlerde temel işlevlere de sahip olacağın da vurgulayan Güler, “Yapay zeka şu anda yaptığımız işleri kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojilerde kullanılıyor. Ama bundan sonraki dönemde işlerin temelini değiştiren transformatif tarafta daha büyük etkileri olacağını düşünüyoruz. Burada tabi gelecek tahminleri yapmak çok zor. Büyük bir yolculuğun başındayız. Bu anlamda da startupların yapay zeka teknolojilerinin içinde kalmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Güler sözlerini şöyle sonlandırdı: “Gün geçmiyor ki Microsoft'un Azure OpenAI teknolojisinin yeni bir uygulama alanı bulunmasın. En son asistif teknoloji olarak verdiği tıbbi önerilerin çok da yerinde ve doğru olduğu sonucu çıktı.”

“Bilişim firmalarımızın yurtdışı ihracat kapasitelerini arttırıyoruz”

Düzenlenen etkinlikte iş birlikleri istikametinde yerel bilişim firmalarının yurtdışı ihracat kapasitelerini arttırmayı hedeflediklerini söyleyen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, “Bugün yaptığımız iş birlikleriyle çok ciddi startup firmalarına ev sahipliği yapıyoruz ve bu ölçeği de büyütmek istiyoruz. Özellikle yerel bilişim firmalarımızın yurtdışı ihracat kapasitelerini arttırmak anlamında çok ciddi partnerliklerimiz söz konusu. Uluslararasılaşma stratejileri ve e-ihracat çerçevesinde bizim uluslararası teknoloji pazarlama ofisi akreditasyonu ile birlikte Ticaret Bakanlığı'nın verdiği birçok hibeyi bizim vesilemiz ile firmalarımıza yararlandırabiliyoruz. Ayrıca bu gibi detaylarla yine YTÜ Startup House yetkililerine ulaşarak herkes çok rahatlıkla ihracat kapasitelerini arttıracakları destekleri burada bulabilirler” şeklinde konuştu.

YTÜ Startup House Genel Müdürü Büşra Kamış ise startupların ihtiyacı olan bütün çözümleri sunduklarını söyleyerek “Microsoft ve YTÜ Startup House olarak aslında girişimcilik ekosisteminde stratejik bir iş birliğine imza attık. Buradaki ana amacımız girişimcilerin fikir aşamasından globale kadar ihtiyacı olan bütün çözümleri sunuyor olmak. Burada tabi ki en yeni teknolojileri de en önde tutuyoruz. Bunların içerisinde oyun, IA, fintek ve sağlık teknolojileri geliyor. Bu yaptığımız işbirliği çerçevesinde güç birliği oluşturduk. Microsoft'un sunmuş olduğu teknoloji ürünleri ile YTÜ Startup House bünyesinde bulunan büyük bir topluluğu birleştirerek onların ihtiyacı olan bütün çözümleri sunmuş olduk” dedi.

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