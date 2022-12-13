Yapı kooperatifinde anlaşmazlık çıktı, 79 aile kapının önüne konuldu

Edinilen bilgiye göre, 2008 yılında Buca İşkent Yapı Kooperatifine üye olan 79 aile, ödemelerini düzenli olarak yaparak 2018 yılında evlerine yerleşti. Çamlıkule Mahallesi'ndeki sitenin tam olarak bitirilmemesi üzerine müteahhit firma ve mal sahipleri arasında anlaşmazlık çıktı. Mahkemeye taşınan süreç mal sahibi lehine sonuçlandı ve sitede 4 yıldan bu yana ikamet eden aileler için tahliye kararı verildi. Dün akşam 79 haneden en az 400 kişi polis nezaretinde evlerinden çıkartıldı. Tahliye sırasında zaman zaman sinirler gerildi. Çocuklarıyla birlikte kapı önüne konulan vatandaşlar, geceyi yakınlarının yanında veya otellerde geçirmek zorunda kaldı.

"Beyin ameliyatı olan çocuğuma buhar makinesi bağlayamadım"

Tahliyeden önce elektriklerin kesildiğini ifade eden Havva Yıldırım, mağduriyetin ortadan kaldırılması için her şeyi yaptıklarını; ancak çözüme ulaşamadıklarını söyledi. Yıldırım, "Burada 7 blok var ve 2 blok arsa sahibine verilmiş. Müteahhit orayı zamanında bitiremeyince, arsa sahibi buradaki blokları almak istiyor. Onlar mahkemelik olunca burada zamanında kooperatife girerek ev sahibi olan vatandaşlar mağdur oluyor. Bu evler zaten kooperatife üye olup para veren vatandaşlar sayesinde yapıldı. Biz 6 aydır elektriksiz yaşıyoruz. Ben hamileydim evimde su yoktu. Doğum yaptım çocuğuma evimde bakacağım dedim. 17 yıl insanların birikimi vardı burada, blokları tahliye ettiler. Biz yine de anlaşma yoluna gideceğimizi kendilerine ilettik. Kendi evimiz olmasına rağmen üste para verip mağduriyeti ortadan kaldırmak istedik. Anlaşma yapmayı da kabul ettiklerini söylediler ancak bugüne tahliye günü almışlar. Biz anlaşacağımızı düşünüp avukat tutmadık, hukuki girişim yapmadık. Benim çocuğum beyin ameliyatı oldu. Buhar kullanmak zorundaydı ama evimde elektrik olmadığı için ben kullanamadım. Çocuğuma buhar kullandırmak için hasta çocuğumu bir gün markete, bir gün eczaneye götürdüm. Evde priz olmadığı için taşınabilir şarj aletleriyle geziyoruz" dedi.

"Bize işgalci dediler"

Parasını ödeyip oturdukları evde işgalci muamelesi gördüklerini söyleyen Buket Durmaz ise tahliye edildikleri için sokakta kalacaklarını ifade etti.

Durmaz, "Burada 4 yıldır oturuyoruz ve her günümüz zehir. Onlara göre biz işgalci durumundayız. 17 yıldır biz bu kooperatife üyeyiz. Müteahhit ve arsa sahibinin anlaşamaması sonucu, anlaşmanın fesih olmasıyla onların gazabına uğradık. Her günümüz zehir oldu. 6 ay önce elektriklerimiz kesildiği için çamaşırları elde yıkadık, buzdolaplarımız boş. Bize sadece burada işgalci olduğumuzu, evlerden çıkmamız gerektiğini söyledi. Nitekim bugün de bizi evlerimizden tahliye ettiler. Bu kış günü parkta mı yaşayacağız, sokakta mı kalacağız bilmiyorum" dedi.

"Yaklaşık 400-500 kişi evinden olacak"

Site sakinlerinden Arif Durmaz da, "Daha önce de dillendirilmişti tahliye mevzusu. Karşı tarafla uzlaşacağımızı düşünüyorduk. Arsa sahibi bizi uzlaşma havasına soktuğu için biz bekledik. Daha önceden de bugüne tahliye kararı alınmış ve polis nezaretinde hepimiz evlerden çıkartıldık. Boşaltılan evlerin kilitleri de değişti. Bizi resmen sokağa atıyorlar. Gitmediğimiz, danışmadığımız kapı kalmadı. Herkes bu işin bittiğini söyleyip kapıları yüzümüze kapatıyor. Bu sitede hastası da var, yaşlısı da var. Sokakta kalacak kimsesi olmayanlar da var. Toplam 79 hane mağdur oldu. Yaklaşık 400-500 kişi evinden olacak. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Kış günü sokakta kaldık resmen. Biz, evlerin değer tespiti olsun bunların farkını ödeyelim ona da razıyız. Ama yeter ki evlerimizden etmesinler bizi. Bu davalar henüz sonuçlanmadan evlerimizden tahliye etmesinler bizi" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Arsa sahibi, "Vatandaşların mağduriyeti bizim yüzümüzden değil"

Anlaşmak için site sakinlerinin verdiği ücret ile arada fark olduğunu söyleyen bir arsa sahibi ise, "Anlaşmak için istediğimiz ücret 65 milyon artı 13 daire iken ev sahiplerinin teklifi 13 daire artı 22 milyon oldu. Arada fark vardı. Daha önce de müteahhit evleri tamamlamadan tapu almak isteyince arada bir anlaşmazlık oldu. Biz de hukuki girişimleri başlattık. Mahkeme kararını verdi. Daha önce de site sakinlerine mağduriyetin sebebinin bizden kaynaklı değil, kooperatiften kaynaklı olduğunu ilettik. Biz evleri tahliye ettireceğimizi söylememize rağmen vatandaşları evlerde oturtmayı sürdürdüler. Konunun sebebi biz değiliz" diyerek kendisini savundu.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri



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