Yapımı tamamlanan 3 köy evini gezen depremzede: 'İnanmadın, geldim gözümle gördüm'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Altınözü ilçesinde inşası devam eden 20 bloklu 364 konut için 612 personel, 3 vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürüyor. 4 blokta kaba inşaat tamamlanırken, 4 blokun yapımında ise büyük mesafe alındığı görüldü.

"Köy evleri hızla yapılıyor"

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Hatay'ın kırsal mahallelerinde de yöresel mimari ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre tek katlı köy evlerinin inşasını da süratle devam ettiriyor.

Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde, ‘Hatay İli 5'inci Etap Kırsalı 500 Deprem Konutu Projesi' çerçevesinde yapımına başlanan evler de hızla tamamlanıyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 120 ile 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı köy evlerinin 3 tanesinin yapımı tamamlandı. Perde beton ve tünel kalıp sistemiyle yapılan örnek evler, ziyarete gelen depremzedelerin beğenisini topladı.

"Kendin bu kadar güzel yapamazsın"

Evi ailesiyle inceleyen Rasim Veysi, “Kendin yapsan bu şekilde bir ev yapamazsın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yapamaz dediklerinden bakın örneğinin biri. Diğerleri de yapılıyor. Depremzedeyim, Antakya'dan merak ettiğim için bu evleri görmeye geldim. Benim evlerim gitmiş, canım yanmış. İnanmadım, geldim gözümle gördüm, yapmışlar ve dört dörtlük. Kendin yapmak istesen bu kadar güzel yapamazsın. Devletimiz ve milletimiz var olsun” diye konuştu.

"Güzel evler yapılıyor"

Babatorun Mahallesi Muhtarı Ahmet Özer ise, “Mahallemize 150 konut Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılıyor. 40 gün içinde ilk üç ev ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tutuyor. Her zaman kendisi depremzedelerin yanında. Hayal edilmeyecek kadar güzel bir ev yapılıyor. Köy halkımız heyecanla evlerini bekliyor. İçi de çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza minnettarız, bizi hiç yalnız bırakmıyor" şeklinde konuştu.

"3 blok 40 günde tamamlandı"

İnşaat Mühendisi Esra Abdulganioğlu, “500 konutluk köy evleri projesini yürüyoruz. 40 gün gibi kısa bir sürede 3 blokumuzu tamamladık. Proje süremiz 1 yıldı ama daha erken bitirmek için çalışıyoruz. Bu bölgede 150 konut planımız var. 50 konutun temelleri kazıldı, inşaat yükseliyor. Yöresel mimariye ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde evler yapılıyor. Evleri ziyarete gelenler oluyor. Çok beğeniyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

İsa Akar-Hakan Sahilli-Ahmet Arslan

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