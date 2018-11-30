‘Yapısal reformlar' maliyede heyecan oluşturdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bakanlığa bağlı kurumlarda girişmeye hazırlandığı yapısal reformlar maliyede memnuniyetle karşılandı.

Türkiye genelinde 4 bin üyeye sahip olan Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, “Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni yapısal reformlar yapılacağı ve Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) yeniden kurgulanacağına ilişkin açıklamaları camiamızda sevinçle karşılandı” dedi.

“Kast sistemini zayıflattı”

VDK'nın 2011 yılında birçok engellemeye rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel çabalarıyla kurulduğuna dikkat çeken Deniz, “VDK'nın kurulması ile birlikte, vergi denetiminde yer alan 4 başlı yapıya son verildi, denetimin tek elden sistemli bir şekilde yürütülmesi sağlandı ve bakanlık içinde yer alan ‘kast sistemi' kısmi olarak zayıfladı. Ancak kurucu iradeye rağmen mevcut kast sistemi bakanlık içindeki yapısını çeşitli isimlerle sürdürmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

“Yapısal reformlar ikinci devrim olacak”

Vergi müfettişleri camiasının,Vergi Denetim Kurulu'ndaki reformları 2011 yılından bu yana beklediğini söyleyen Deniz, “Bakanımızın VDK'da yapmaya hazırlandığı ‘ikinci devrim' niteliğindeki reformların, hala bakanlık içinde çeşitli şekillerde varlığını devam ettiren kast sisteminin gücünü tamamen kıracağını umut ediyoruz. Bu reformların mükellef odaklı olacağını, bürokrasinin hantal yapısını ortadan kaldıracağını, müfettişlerin maruz kaldığı grup ayrımları ve rotasyon gibi çalışma verimliliğini azaltan uygulamaları kaldıracağını, etkin, verimli, cezalandırmaktan öte önleyici ve eğitici olan denetim anlayışının geçerli olacağı bir sistemi getireceğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Kritik görevler aldı”

Deniz, VDK'nın Cumhuriyet tarihinin vergi incelemesi sayısı ve matrah farkı rekorları kırdığını, MASAK incelemelerinde, FETÖ, PKK gibi terör örgütlerinin finansal yapılarını çökertme çalışmalarında rol aldığını ve özel soruşturmalarda önemli görevler üstlendiğine vurguladı. Deniz, devrim niteliğindeki bu adımın doğru bir iradeyle yapıldığının görülmüş olduğunu sözlerine ekledi.