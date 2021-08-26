Yaptığı oyuncaklar gerçeğini aratmıyor, görenler gözlerine inanamıyor

Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde yaşayan Yunus İlter, çocuk yaşında oyuncak arabalara merak sardı. İlter, ailesi kendisine oyuncak alamayınca ilk oyuncağını kendi el becerisiyle 8 yaşında yapmayı başardı.

Gün geçtikçe oyuncaklara daha da ilgisi artan İlter, yaşının ilerlemesine rağmen oyuncak merakından vazgeçemedi. İlter, evinin garajını atölyeye çevirerek oyuncak araçlar yapmaya başladı.

İnternetten indirdiği araçların fotoğraflarını inceleyen İlter, 1/14 ölçeğinde ahşaptan tır, kepçe ve kamyon gibi araçların birebir oyuncağını yapabiliyor. Yapımı yaklaşık 1 ay süren oyuncaklar görenleri oldukça şaşırtıyor.

Fotoğraflarına bakıp birebir aynısını yapıyor

Yunus İlter, fotoğraflarına bakıp birebir aynısını yaptığını belirterek, “İlk oyuncağımı yaklaşık 8 yaşındayken kamyonet olarak yapmaya başladım sonra bu mesleği sevdim ve şuan hala mesleğime devam ediyorum. Maket, kamyon, tır, kepçe o tür oyuncaklar yapıyorum. Ayrıyeten başka birisinin yanında çalışıyorum. Orada da eğitici çocuk oyuncakları yapıyoruz. Boş zamanlarımda hobi olarak bunları yapıyorum. Evimin garajında yapıyorum. İnternetten resimlerini indiriyorum önden, yandan görünüşü o şekilde çıktısını alıyorum ona göre ölçülendirip tek tek aşama aşama her şeyini yapıyorum. Olmadığı zaman yeniden yapıyorum olana kadar yapmaya çalışıyorum” dedi.

Görenler inanamıyor

İlter, yaptığı oyuncakları görenlerin onun yaptığına inanmadığını ifade ederek “Bir bölü 14 ölçekte yapıyorum genelde birebir aynısı oluyor zaten. Ahşaptan yapıyorum mdf kullanıyorum hassas bölgelerini sağlamlaştırmak için ahşap, gürgen ağacı, farklı ağaçlardan kullanıyorum. Elimden geldiğince tüm detaylarını yapmaya çalışıyorum yani bire bir benzetmeye çalışıyorum. Yaklaşık bir ayı buluyor. Çocukluktan geliyor genelde eskiden çocukların oyuncağı yoktu bizimde yoktu kendimiz yapardık kendi oyuncağımızı oradan gelen bir el becerisi. Görenler diyor ki ‘bu metal' diyor inandıramıyorum, ‘ahşap' diyorum inanmıyor, ‘abi tekeri nerden aldın?, aldığın yeri söyle bende alayım' diyor, diyorum kendim yaptım tornadan ‘abi imkansız ya' diyor” diyerek konuştu.

Onur Erden - Mustafa Koçyiğit

