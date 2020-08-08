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Yaptığı yazılım sayesinde Renault Toros'la Tesla'ya rakip çıktı

Yaptığı yazılım sayesinde Renault Toros'la Tesla'ya rakip çıktı
Yaptığı yazılım sayesinde Renault Toros'la Tesla'ya rakip çıktı

Osmaniye’de yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, yaptığı yazılımla 1999 model Renault Toros marka otomobile sesli komutla otomobili çalıştırma, kapatma, ışıkları yakma gibi özellikler ekledi.

Yaptığı yazılım sayesinde Renault Toros'la Tesla’ya rakip çıktı - Tıkla İzle

Osmaniye merkez Kesmeburun köyünde yaşayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ali Pampallı, cep harçlıklarından biriktirerek satın aldığı elektronik parçalarla yazılım yapıp 1999 model Renault Toros marka otomobile entegre etti. Cep telefonuna yaptığı program ile sesli komut vererek otomobili anahtarsız şeklide “otomobili çalıştır” komutuyla kendiliğinden çalıştırıyor, yine sesli komutlarla kapatıyor, ışıkları açıyor ve korna çalıyor. Bu durumu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Amacının ileride insansız otomobilleri yapmak olduğunu belirten genç Ali Pampallı, “İmkan verildiği takdirde hem kendimi hem bu yazılımı geliştirebilirim. Kısa bir zaman içerisinde ek özellikler yapacağım. Şerit takip sistemi sayesinde kendiliğinden giden, vites değiştirip vites yükseltip düşüren özellikleri de ekleyebilirim” şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran
 

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