Yaptığı yazılımla işitme engellilere umut oldu

Mehmet (78) ve Münevver (70) Zeytun'un 9 çocuğundan biri olan Göncü Musa Zeytun (29), çocukluk yıllarında mekatronik mühendisi olmak istedi. Maddi imkansızlıklara rağmen hedefine ulaşmak için çabalayan Zeytun, hurda ve kağıt toplayıcılığı dahil her türlü işi yaptı. Zeytun yaşadığı maddi imkansızlıklara rağmen zekası, azim ve kararlılığı sayesinde mühendis oldu.

İşitme engelli arkadaşı Gizem Eke ile iletişim kurarken çok zorlanan Zeytun, işitme engellilerin iletişimi için yazılım geliştirdi. Dostext ismini verdiği program ile ‘merhaba' diyen bir kişinin söylediği söz, işitme engelli kişiye işaret diliyle, işitme engellinin işaret diliyle anlattıkları ise karşı tarafa yazı olarak iletiliyor.

"Sürekli çalıştım"

Zeytun şimdi projesini geliştirmek için destek bekliyor. Göncü Musa Zeytun, çalışkanlığı ve gayreti sayesinde başardığını vurgulayarak, “Ben mekatronik mühendisi olmalıydım. Hayallerim vardı çünkü. Babamın hurdalığında çalıştım, sokaklarda kağıt topladım. Çalışmaktan, geçmişimden hiç gocunmadım. Sonrasında mekatronik mühendisliğini kazandım. Orada okurken 3 boyutlu yazıcılar, İHA'lar yaptım. Sürekli çalıştım” diye konuştu.

Dünya geneli 450 milyon civarında işitme engelli olduğunu, yaptığı ‘Dostext' projesiyle de onlara umut olduğunu belirten Zeytun, “Geliştirmiş olduğumuz uygulama buna yönelik. Dostext projesi 3 adımdan oluşuyor. 1.0, 2.0 ve 3.0. adımları var. 1.0 adımında işitme engelliler yazıları ve sesleri o uygulama işaret diline çeviriyor. 2.0'da ise o sağır kişi ben iyiyim sen nasılsın dediğinde sizin telefonunuza yazı veya ses geliyor. 3.0'da ise metaverse” dedi.

"Çocukluk hayalim"

Hayalleri olduğunu, bu projenin de bir çocukluk hayalinden çıktığını anlatan Zeytun, “Ben o küçük Göncü Musa Zeytun'un hayallerini gerçekleştiriyorum. Çünkü o insanlığa yararlı şeyler yapmak istiyordu. İnsanların daha adil, eşit şartlarda yaşamasını istiyordu. Çocukça projeler yaparken onu kimse dinlemiyordu. Ben şimdi mühendis olarak onun hayallerini gerçekleştiriyorum” ifadelerini kullandı.

"Destek bekliyoruz"

Şu anda ‘Dostext' projesiyle işitme engellilere arttırılmış gerçeklikle fidan dikme eğitimi verildiğini anlatan Zeytun, “Bunlar şu anda kapalı sistemler. Bizim daha önceden oluşturduğumuz animasyonlara işitme engelliler QR kod ile ulaşabiliyor. Biz bu sistemle çalışmalarımıza devam edip 1.0 projemize havuz oluşturuyoruz. Şuanda projenin 0 ile 1. adımı arasındayız. Dünyanın en iyi mocap teknolojisi firmaları bizlere sponsor oldu ve projemizi canlandırabildik. Türkiye'de de bazı insanların bu projenin ucundan tutması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Göncü Musa Zeytun'un projelerine destek veren Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, “Şu anda proje artık yatırım aşamasında. Projeyi daha fazla geliştirebilmesi için daha fazla yatırımcıya ihtiyaç var” dedi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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