Yaptırdığı ahşap merdivenle evinin kapılarını sokak kedilerine açtı

Kentteki bir iş yerinde aşçı olarak çalışan Kevser Erkartal (28) sokak kedilerinin soğuktan etkilenmemesi ve aç kalmaması için birinci kattaki evinin balkonuna ahşap merdiven yaptırdı.

Merdiveni kullanan kediler balkondan eve girerek hem ısınıyor hem de besleniyor.

Kimi komşuları bu durumdan rahatsız olsa da Erkartal'ın bu davranışı diğer komşuları tarafından takdirle karşılandı.

Sokaktaki bütün kedilere bakmaya çalıştığını belirten Kevser Erkartal, "Kapıma geliyorlardı, beni çok seviyorlardı. Apartmandakiler sorun yaptı. Bizde dışarıdan bir yer yapalım dedik. Balkona sığınsınlar diye düşündük. Arkadaşım yardımcı oldu. İsteyen evde isteyen balkonda kalıyor. Önceden balkonu açabiliyorlardı. Kapıyı sağlamlaştırınca biz açmaya başladık. Çünkü biz uyurken kapıyı açmaya çalışıyorlar'' dedi.

Rıdvan Bostancı

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