Yaralanan Göztepe taraftarı: 'Bu son olsun'

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yapılan Göztepe-Altay derbisinde taraftarların yer aldığı tribünden atılan işaret fişeği ile ağır yaralanan ve DEÜ Hastanesinde bir ayı aşkın süredir tedavi gören 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, sağlığına kavuşuyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın ziyaret ettiği Çakır, başına gelen olayın son olmasını dilerken, normal hayatına döndükten sonra Göztepe maçlarına gitmeye devam edeceğini de ifade etti.

“Toparlanıyorum”

Sağlık durumu hakkında konuşan Çakır, “Şu an iyiye doğru gidiyorum. Ameliyatlarımı oldum, toparlanıyorum. Yaraların iyileşmesini bekliyorum. Eldeki ve göğüsteki yanıklar da geçince taburcu olurum diye düşünüyorum. Sürecim devam edecek. En büyük ameliyatı çeneden oldum. Damak parçalanmıştı, dişlerde eksiklikler var. Çene kaynadıktan sonra dişlerim yapılacak” dedi.

“Şikayetçi oldum"

Futbolda şiddetin son bulmasını temenni eden Çakır, “Hep 'Futbol dostluk, barış, kardeşliktir' deniyor ama maalesef sahada aynı şekilde sergilenmiyor. Lafta kalıyor. İnşallah ben son olurum. Bu kadar ağır yaralamalı benden başka örnek de yok diye biliyorum. Ağır bir travma anlattım. Tribünden ateş edilmiş gibi işaret fişeği geldi. Atlatmaya çalışıyorum. Başka kimse yaşamasın. Yapanlar gerekli cezayı alsın ki bir yaptırım olduğu görülsün. Ben de şikayetçi oldum. Bu pozisyonda şikayetçi olmayacak insan olmaz diye düşünüyorum. Şu an ilk etapta evime ve aileme, normal yaşantıma kavuşmak istiyorum. Normal hayata başladıktan sonra tabii ki maçlara gitmek istiyorum. Göztepe'yi seviyorum, Göztepe taraftarıyız ancak bu ilerleyen süreçte olabilecek bir şey. Futbol Federasyon Başkanı da Şampiyonlar Ligi Finali'ne davet etmişti. O zamana kadar toparlanırsam oraya da gitmek isterim” diye konuştu.

“Tedavisinde ciddi bir mesafe alındı”

Çakır'ı ziyaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da “Mehmet Çakır, Göztepe-Altay maçında talihsiz bir şekilde işaret fişeği ile yaralandı. Acil servisimize ağır bir durumda geldi. Çok ciddi bir gayret ve emekle tedavisinde ciddi bir mesafe alındı. Allah korudu. Bu olayın sportmenliğe hiç uymayan ve yakışmayan davranış olduğunda hepimiz hemfikiriz. Bir daha olmamasını diliyoruz. Allah Mehmet Çakır'ı ailesine bağışladı. Kurumumuzun çok değerli hocalarının çok hızlı vaziyet alması sonucu hastamızı bugün sağlıklı bir şekilde görebiliyoruz. Spor noktasında da Mehmet Bey'in şahsında bir farkındalık oluştu. Bu davranışların ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gördük. Bu süreçte ilgili birimler gerekli tedbirleri alacaktır. Taraftarlar da daha dikkatli olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bir süre daha misafir edeceğiz”

DEÜ Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar, Mehmet Çakır'ın tedavisinin bir ayı aşkın bir süredir devam ettiğini hatırlatarak şöyle konuştu: “Hastamızın üst ve alt çene kemiğinde ciddi kırıklar vardı. Bununla ilgili müdahaleleri yapıldı. Akciğerinde kimyasal hasarlanma, yine akciğer zarında hasarlanma vardı. Sol elinde ve gövdesinde yanık vardı. Bununla ilgili iki büyük ameliyat geçirdi. Şu anda özellikle sol eli ve gövdesi ile ilgili pansumanları ve yanık tedavisi devam ediyor. Aynı zamanda çene kemiklerinin kaynamasını bekliyoruz. Bundan sonra dişleri ile ilgili tedavisi yapılacak. Hastamız kendi işini görüyor ama yanıklarındaki ölü dokuların minik cerrahi müdahalelerle temizlenmesi ve yaraların iyileşmesini hastanede takip edeceğiz. Belli bir süre daha hastamızı burada misafir edeceğiz.”

Ceren Atmaca Özden - Ali Gözeten



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