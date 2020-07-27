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Yaralı askerlerden biri Silifke Devlet Hastanesine getirildi

Yaralı askerlerden biri Silifke Devlet Hastanesine getirildi
Yaralı askerlerden biri Silifke Devlet Hastanesine getirildi

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan askerlerden 1’i Silifke Devlet Hastanesine getirildi.

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 5 asker şehit oldu.

Yaralılar Mut Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Silifke Devlet Hastanesine getirilen askerin kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilerek, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e geleceği öğrenildi.

Murat Şengi
 

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