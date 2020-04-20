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Yaralı jandarma uzman çavuşların sağlık durumları iyiye gidiyor

Yaralı jandarma uzman çavuşların sağlık durumları iyiye gidiyor
Yaralı jandarma uzman çavuşların sağlık durumları iyiye gidiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan iki uzman çavuşun sağlık durumları iyiye doğru gittiği öğrenildi.

Dün gece, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında bir alışveriş merkezi binasının etrafına baskın düzenleyen jandarma ekiplerine el yapımı tabanca ile ateş açılması üzerine iki uzman çavuş yaralandı.

Olay sonrası, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan iki uzman çavuşun tedavilerine devam edilirken, her iki jandarma personelinin de sağlık durumlarının iyiye doğru gittiği öğrenildi. Edremit'te olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Öte yandan silahlı saldırganlar da polis operasyonuyla yakalanmıştı.

Emrah Elmas

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