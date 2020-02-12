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Yaralı kızıl şahine esnaf sahip çıktı

Yaralı kızıl şahine esnaf sahip çıktı
Yaralı kızıl şahine esnaf sahip çıktı

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu sahibi tarafından bulunup Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen yaralı kızıl şahin, koruma altına alındı.

Taşova ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibi Celallettin Yüksel tarafından yaralı halde kızıl şahin bulundu. Celallettin Yüksel'in ağabeyi Kadir Yüksel, Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak durumu anlattı. Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de Kadir Yüksel'e teşekkür ederek yaralı kuşu teslim aldı.

Kadir Yüksel, “Çaydibi mevkisinde petrol işletmeciliği yapan kardeşim Celalettin Yüksel, şahini yaralı halde buluyor, burada veterinere götürüyor. Tedavisinden sonra bana getirdi. Ben de Milli Parkları aradım. Milli Parklar görevlilerine teslim etik” dedi.

Milli Parklar Müdürlüğü personeli Ceyhun Daştan, “Orman Milli Parklar Müdürlüğünden geldik Taşovamıza. Kadir Yüksel arkadaşımızdan yaralı şahinimizi teslim aldık” diye konuştu.

Ali Özkan

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